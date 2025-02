UE, svolta sull’agricoltura: Nocco (FDI) esulta per il cambio di rotta

L’Unione Europea corregge il tiro sulle politiche agricole, adottando un approccio più concreto e vicino alle esigenze dei produttori. A commentare la nuova strategia presentata dalla Commissione UE è la senatrice pugliese di Fratelli d’Italia, Maria Nocco: “Per anni abbiamo denunciato le conseguenze disastrose di politiche ideologiche e scollegate dalla realtà produttiva. Finalmente, l’Europa prende atto degli errori e mette al centro il lavoro degli agricoltori, la sovranità alimentare e la valorizzazione delle produzioni locali”.

Nocco attribuisce il cambio di passo all’impegno del Governo Meloni e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Abbiamo lavorato senza sosta per difendere il settore primario e garantire che l’Europa torni a sostenere chi produce, anziché ostacolarlo con burocrazia e vincoli insostenibili”. Con oltre 11 miliardi di euro investiti, l’Italia ha confermato la centralità dell’agricoltura come settore strategico.

Il prossimo 25 marzo, in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, è attesa in Italia la visita del Commissario UE all’Agricoltura e all’Alimentazione, Christophe Hansen. “Sarà un momento decisivo – conclude Nocco – per far sentire ancora una volta la voce di chi lavora la terra, garantendo qualità, sicurezza alimentare e il futuro del nostro Paese”.

