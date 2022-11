Condividi su...

“Partira divisa in due. Nel primo tempo abbiamo difeso bene nonostante i due pali del Lecce, però siamo stati poco lucidi e reattivi. Nel ripresa è stato un crescendo: dopo aver pareggiato, abbiamo anche avuto la possibilità di vincerla. Gli episodi non sono favorevoli, ma mi è piaciuto lo spirito. Questa partita dimostra che in Serie A sono tutte battaglie: sabato scorso il Lecce aveva dato filo da torcere alla Juventus, colpendo anche un palo. Gare come queste puoi perderle, quindi ci portiamo a casa il punto. Ci manca la vittoria, ma sono soddisfatto per quello che ho visto nel secondo tempo”. È l’analisi di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, dopo il pareggio con il Lecce.