Monteroni- Noemi Puce, 29 anni, assessore al Comune di Monteroni di Lecce, aderisce al progetto politico dell’Udc (Unione di Centro): è stata la stessa Puce a darne formale comunicazione al sindaco Mariolina Pizzuto, al presidente del Consiglio comunale Sandra Manca, al Capogruppo di maggioranza Diego Mancarella e al Segretario generale Donatella Polignone.

“La mia adesione all’Udc rappresenta un ulteriore impegno nella mia attività politica – afferma Noemi Puce -, continuando a rivestire con dedizione le deleghe conferitemi dal sindaco di Monteroni (Servizi Sociali, Servizi Educativi e Politiche Sociali di sostegno per la persona e per la famiglia, e alla Gentilezza). Sono in politica attiva dal 2015, da sempre mi riconosco nei valori che contraddistinguono l’Udc e credo molto nel ruolo attivo della politica sul territorio, soprattutto amo ascoltare la gente”.

Soddisfazione viene anche espressa dal Commissario provinciale Mino Frasca: “L’adesione di Noemi Puce al progetto politico dell’Udc rappresenta un nuovo importante tassello nel progetto di crescita del nostro partito in provincia di Lecce”.