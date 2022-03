Ucraina: la toccante testimonianza del top manager brindisino Fortunato Guadalupi

Il brindisino Fortunato «Ninni» Guadalupi, 57 anni, top manager in Ucraina nel settore lattiero-caseario, racconta in esclusiva ad Antenna Sud il suo allucinante rientro in Italia, in fuga dalle macerie e dal terrore di questi giorni. Una toccante testimonianza umana e professionale sul conflitto in atto e sul dramma del popolo ucraino che – dice Guadalupi – deve conservare la sua indipendenza. Collaborazione di Carlo Amatori.