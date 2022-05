“I nostri uomini sono a combattere, noi qui portiamo il messaggio della speranza”.

È così che 25 fioriste ucraine hanno salutato l’inizio di “Leverano in Fiore 2022 “, manifestazione storica organizzata dalla associazione Leverano In Fiore e dal Comune , che coinvolge produttori, 300 florovivaisti locali e numerosi team di artisti in arrivo da varie parti del mondo che si sfidano in una gara floreale. Le artiste ucraine hanno realizzato bouquet e copricapo floreali. Dal palco di piazza Roma hanno ricordato le loro passate partecipazioni alla rassegna, quando lo spettro della guerra era lontano.

“Le nostre famiglie sono rimaste sotto le bombe, noi siamo qui a intrecciare fiori augurandoci di lanciare, attraverso un’antica tradizione, un messaggio di pace e futuro. “I team di fioristi in concorso arrivano da Ucraina, Messico, Usa, Estonia, Lettonia, Lituania, Inghilterra, Italia, Grecia e saranno giudicati e poi premiati.