Uccise Giulia incinta: ergastolo anche in appello per Impagnatiello

La Corte d’Assise di Milano ha confermato la condanna, ma per i giudici: “Non fu premeditazione”. Resta l’aggravante della crudeltà

La Corte d’Assise d’Appello del capoluogo lombardo ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Il delitto avvenne il 27 maggio 2023 nell’abitazione della coppia a Senago, alle porte di Milano. I giudici hanno però escluso l’aggravante della premeditazione, mantenendo quella della crudeltà.

Impagnatiello, ex barman di 32 anni, aveva già ricevuto l’ergastolo in primo grado. Nella nuova udienza ha ascoltato la lettura del verdetto senza manifestare alcuna reazione, restando in piedi al fianco della sua avvocata Giulia Geradini.

Il clima in aula è stato segnato dalla commozione dei familiari di Giulia, scoppiati in lacrime all’annuncio della sentenza. Più dura e immediata la reazione di Chiara Tramontano, sorella della vittima, che ha affidato a una storia su Instagram tutto il suo sdegno.

“La chiamano legge ma si legge DISGUSTO. L’ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet: ‘Quanto veleno serve per uccidere una donna’. Poi l’ha uccisa. Per lo Stato NON È PREMEDITAZIONE. VERGOGNA”, ha scritto accompagnando il messaggio con la parola “vergogna” ripetuta graficamente attorno al post. “Smettetela di portare gli assassini ai banchi. Vanno in cella. Inquinano”, ha aggiunto.

Il caso aveva scosso profondamente l’opinione pubblica. Giulia, originaria di Sant’Antimo ma trasferita a Milano per lavoro, era una giovane donna di 29 anni in dolce attesa, uccisa con 47 coltellate dopo mesi di tentativi di avvelenamento da parte del compagno. Le ricerche sul web e la condotta dell’uomo nei mesi precedenti al delitto avevano alimentato la richiesta di riconoscimento della premeditazione, respinta in entrambi i gradi di giudizio.

La famiglia Tramontano ha ribadito la propria delusione per una sentenza che, pur mantenendo l’ergastolo, secondo loro non rende giustizia alla gravità delle azioni commesse.

