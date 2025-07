Uccise fratello e cognata a Carovigno: chiesti 30 anni per Cosimo Calò

BRINDISI – Trenta anni di carcere. È questa la condanna richiesta dal pubblico ministero Francesco Carluccio per Cosimo Calò, 87 anni, accusato di aver ucciso il fratello Antonio Calò, 70 anni, e la cognata Caterina Martucci, 64 anni, il 28 febbraio 2023 nelle campagne di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’anziano avrebbe sparato con un fucile ai due coniugi al culmine di un violento dissidio familiare legato all’eredità, in particolare a un terreno conteso situato a poca distanza dall’abitazione delle vittime. L’imputazione è di omicidio aggravato dal legame di parentela, mentre non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione. Le indagini avrebbero infatti escluso una pianificazione dell’omicidio, ma confermato la volontà omicida maturata nell’ambito di una disputa familiare mai risolta. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre, quando potrebbe arrivare la sentenza.

