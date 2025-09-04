4 Settembre 2025

Luca Rumma

UC Bisceglie, Rumma: “Battuta una Virtus Mola ostica e brillante”

Antonio Specchio 4 Settembre 2025
centered image

“Ci teniamo stretti questi tre punti, abbiamo battuto una squadra molto ostica. Siamo partiti contratti, era il nostro esordio stagionale e nella prima parte eravamo un po’ bloccati. Bravi, poi, a prendere le misure e a saper soffrire: il Mola è una squadra brillante e ben messa in campo da Caricola, ha individualità importanti come Altamura e non solo. Ora ricarichiamo le batterie per domenica, avrò bisogno di far rifiatare qualcuno, da stasera già testa a Galatina”. Così Luca Rumma, allenatore dell’UC Bisceglie, dopo il successo di misura (1-0) sulla Virtus Mola.

