FRANCAVILLA FONTANA – Presumibilmente ubriaca, ha accusato un malore nel centro storico, tanto da richiedere l’intervento degli operatori del 118 e dei carabinieri della locale compagnia che, ora, stanno verificando cosa realmente accaduto. Ad una distanza esatta dagli eventi che, sabato 22 ottobre, portarono al pestaggio e al ricovero di un 17enne di Sava, il centro storico di Francavilla Fontana torna ad essere teatro di un episodio poco edificante. Era quasi mezzanotte, quando la 18enne, in compagnia di alcuni amici, avrebbe cominciato a stare male, forse a causa dell’abuso di alcoolici. Sul posto, allertati anche dai residenti, i paramedici del 118 e una pattuglia dei militari al comando del capitano Alessandro Genovese, intervenuti tra via Scazzeri e via Casalino. La ragazza, condotta in pronto soccorso, è in condizioni relativamente buone, ma l’episodio, tutto sommato trascurabile, si incastra in un contesto di particolare attenzione sul centro storico della Città degli Imperiali, in questi giorni otto la lente di ingrandimento di media, opinione pubblica e forze dell’ordine.

Il pestaggio della scorsa settimana

Solo una settimana prima, poco dopo le 23.30 di sabato 22 ottobre, un minore di Sava era stato tramortito con un pugno al culmine di un litigio a cui, si pensa, avrebbero partecipato, in un modo o in un altro, altre persone. Il ragazzo, che aveva sbattuto la nuca contro le basole, era stato prima condotto in Pronto Soccorso al Camberlingo e poi trasferito a Brindisi, ricoverato in Neurochirugia. Il ragazzo sarebbe ormai fuori pericolo, ma la procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta: c’è almeno un indagato, un ragazzo di Latiano accusato di lesioni, e diverse circostanze poco chiare al vaglio degli investigatori dell’Arma. I residente della zona, da tempo, lamentano scarsa sicurezza nel centro storico, poco illuminato e frequentato da giovanissimi specie durante le notti del weekend, tra schiamazzi e presunti abusi.