Uber Black sbarca a Bari, “un antidoto contro l’abusivismo”

BARI – Prima la minaccia di rivolta da parte dei tassisti, poi la multa da 173 euro a un Ncc arrivata appena 24 ore dall’avvio del servizio. Cittadini tra favorevoli e contrari. È iniziata così la prima settimana di Uber Black nel capoluogo pugliese il servizio di lusso Ncc che divide tra favorevoli e contrari. Tra la politica che supporta l’iniziativa e i lavoratori del settore – come i tassisti – che già minacciano ricorsi e scioperi, c’è anche chi ritiene che il servizio a noleggio con conducente non solo darà una boccata d’ossigeno ai tanti turisti che desiderano spostarsi in città, ma potrà anche fungere da antidoto contro l’abusivismo.

