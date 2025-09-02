2 Settembre 2025

Emilio Fede

Tv: Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni

Dante Sebastio 2 Settembre 2025
Ore di apprensione per Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano. Le condizioni di salute del giornalista si sarebbero aggravate nella mattinata di martedì 2 settembre. Fede, che ha compiuto 94 anni lo scorso giugno, è attualmente ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano. Da fonti vicine alla famiglia trapela che la situazione clinica dell’ex direttore sarebbe critica.

