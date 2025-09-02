Tv: Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni

Ore di apprensione per Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano. Le condizioni di salute del giornalista si sarebbero aggravate nella mattinata di martedì 2 settembre. Fede, che ha compiuto 94 anni lo scorso giugno, è attualmente ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano. Da fonti vicine alla famiglia trapela che la situazione clinica dell’ex direttore sarebbe critica.

