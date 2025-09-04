4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua

Gianmarco Di Napoli 4 Settembre 2025
centered image

Mentre i quattro tuturanesi fermati dalla squadra mobile di Brindisi restano in carcere, le indagini della squadra mobile proseguono e presto potrebbero portare a nuovi sviluppi

centered image

