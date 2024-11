Tutto pronto per la Fondazione “Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”

C’è grande soddisfazione nelle parole della consigliera regionale Grazia Di Bari per l’approvazione da parte della regione dello schema di statuto per costituire la Fondazione “Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”. A disposizione del nuovo ente ci saranno 150mila euro, messi a disposizione da via gentile grazie ad un emendamento della consigliera andriese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author