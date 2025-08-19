Tutto pronto per la Fiera del Levante 2025

BARI – Spazi sold out, un salone dell’innovazione con un occhio all’intelligenza artificiale, il nuovo Villaggio del bambino e i classici automotive, galleria delle Nazioni e spettacoli tutte le sere oltre alla convegnistica. Tutto pronto nel quartiere fieristico per la campionaria 2025, ente che nei mesi scorsi ha ottenuto la certificazione di parità di genere e equità salariale. Il punto con il presidente Frulli

