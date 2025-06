“Tutti al mare”, l’offerta gratuita per i più fragili

Saranno 400 da qui fino alla fine di luglio i posti disponibili in 80 stabilimenti balneari sparsi per il Salento destinati a persone con disabilità e over 75 in situazione di fragilità economica. Si chiama Tutti al mare l’iniziativa messa a punto da Confimorese Demaniali assieme ai comuni più noti della costa del Salento. Dall’Adriatico allo Jonio. Coinvolti Lecce, Otranto, Gallipoli e Ugento. Gli avvisi di selezione pubblica sono disponibili sui siti istituzionali dei comuni interessati. Negli 80 stabilimenti che hanno aderito ci saranno ogni giorno 5 postazioni composte da ombrellone e due lettini in ciascun lido dal lunedì al venerdì. Un gesto di solidarietà che è anche un gran ritorno d’immagine per il Salento

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author