Tutolo: “Governo muto su riapertura Tribunale, altro scippo a Lucera”

Il consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, ha espresso forte rammarico per l’assenza di sviluppi concreti sulla riapertura del Tribunale di Lucera.

“Avevamo riposto fiducia nelle dichiarazioni dei parlamentari del nostro territorio, soprattutto in quelli appartenenti alla maggioranza di Governo. Sono stati loro a parlare della riapertura, a venire qui, a farci credere che fosse possibile. Non era una speranza infondata: sono venuti a Lucera e ci hanno fatto immaginare un cambiamento reale. Alla luce dei fatti, possiamo dire che si è trattato solo di un’illusione”, ha dichiarato Tutolo.

Il consigliere ha sottolineato come la riapertura del presidio giudiziario avrebbe rappresentato “una svolta storica non solo per Lucera ma per tutta la provincia di Foggia, non soltanto in ambito giudiziario, ma anche per l’indotto economico che ne sarebbe derivato”.

“Mi auguro che i nostri rappresentanti al governo abbiano un sussulto di dignità e reagiscano con decisione a quest’ennesimo colpo inferto al nostro territorio. Hanno il dovere di difenderlo, di far sentire la loro voce con fermezza e orgoglio. Questa è l’occasione per dimostrarlo”, ha proseguito il consigliere.

“Se scelgono il silenzio, allora dimostrano di essere solo dei nominati, scelti da chi li ha voluti lì e incapaci di rispondere alle reali esigenze della comunità”, ha concluso Antonio Tutolo.

