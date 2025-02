Tutelare la spiaggia “Le Conche”, il sindaco risponde alla “petizione social”

E’ partita da Facebook la “petizione social” in cui si chiede al Sindaco Bottaro di tutelare la spiaggia “Le Conche”, un’area incontaminata di Trani, interessata dai lavori per la realizzazione della nuova “Costa Sud”, che collegherà via mare Trani e Bisceglie. Il Sindaco Bottaro risponde alla cittadinanza ai nostri microfoni, mostrandoci in anteprima alcuni particolari del progetto come i nuovi ingressi (fino ad ora chiusi dai privati) che permetteranno alla città di usufruire di un tratto di costa lungo più di 1 km, che verrà reso accessibile grazie a degli espropri per pubblica utilità che hanno interessato circa 70 proprietari dei terreni che si trovano sul percorso delle nuove strade che porteranno all’area demaniale, fino ad oggi non raggiungibile perché chiusa dai cancelli dei residenti che ne hanno usufruito in maniera pressochè esclusiva.

