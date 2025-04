Tursi, auto si ribalta: agente fuori servizio salva una ragazza

Nel giorno di Pasquetta, una donna è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo una strada di campagna tra la SS 598 e Tursi ed è sopravvissuta grazie al coraggio di un poliziotto fuori servizio. A raccontare l’episodio è infodifesa.it, che ha ricostruito i fatti. L’auto su cui viaggiava la donna, una Fiat Punto, si è ribaltata finendo contro un albero in contrada Caprarico. La ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere, ferita ma cosciente.

A soccorrerla è stato un agente della Questura di Taranto, libero dal servizio, che dopo aver assistito alla scena si è gettato senza esitazioni tra i rottami per estrarla dal finestrino posteriore.

In una zona impervia e difficilmente individuabile, l’agente ha geolocalizzato il luogo dell’incidente inviando la posizione ai carabinieri tramite WhatsApp, permettendo così l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Dopo l’intervento dell’ambulanza, per la gravità delle ferite è stato necessario il trasporto della donna all’ospedale di Potenza in elisoccorso.

L’agente, che ha preferito restare anonimo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Un gesto silenzioso di chi serve lo Stato sempre, anche senza divisa, anche quando nessuno guarda.

In un tempo in cui le forze dell’ordine sono spesso oggetto di critiche e sfiducia, storie come questa meritano di essere raccontate. Il valore di una divisa non sta solo in ciò che rappresenta, ma in chi la onora ogni giorno, anche nel più totale anonimato.

