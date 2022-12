Turris-Foggia: Giudice chiede approfondimenti a Procura

Condividi su...

In merito alla gara Turris-Foggia del 18 dicembre, il giudice sportivo ha chiesto alla Procura Federale di effettuare una serie di approfondimenti in relazione al comportamento tenuto dai tifosi delle due società.

In particolare, il giudice ha chiesto di accertare “i motivi che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di petardi di una sola tifoseria e, in particolare, se quando l’altra tifoseria ha posto in essere condotte analoghe a quelle degli avversari la gara era stata già sospesa dal Direttore di gara; oppure se i comportamenti delle due tifoserie, specificati nel referto del DDG, siano stati entrambi causa della sospensione”.

Di accertare, “nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico”.

Di specificare in modo puntuale “da quale materiale pirotecnico e ad opera di quale tifoseria siano stati provocati i danni al terreno di gioco”.

Di individuare “il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata presenti alla gara in questione nel settore dal quale è stato lanciato il materiale pirotecnico”.

Infine, di “accertare e riferire a quanto altro utile ai fini del decidere”.