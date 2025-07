Turni massacranti e caldo estremo: allarme vigilanza negli ospedali salentini

I sindacati Filcams e Uiltucs denunciano la Securpol: “Salute a rischio”

“Turni da 12 ore consecutive, settimane di lavoro che superano le 53 ore, riposi minimi ignorati. E tutto questo in estate, con temperature torride e carichi di stress elevatissimi”. È la denuncia lanciata da Monica Accogli, segretaria provinciale Filcams Cgil Lecce, e da Giacomo Bevilacqua, coordinatore territoriale Uiltucs Uil, in una nota ufficiale indirizzata il 21 luglio allo Spesal e all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Le due organizzazioni sindacali chiedono un’ispezione urgente nei luoghi di lavoro interessati, segnalando una situazione definita ormai “intollerabile”.

Il riferimento è alle condizioni di lavoro degli operatori della vigilanza armata impiegati negli ospedali della provincia di Lecce, dove da mesi è in corso un confronto con la Asl per migliorare la situazione. Nonostante l’apertura dimostrata dalla committenza pubblica, l’azienda incaricata del servizio, Securpol Puglia, secondo i sindacati non ha adottato le misure necessarie a garantire un ambiente di lavoro dignitoso.

Il personale, armato, è spesso impiegato in contesti ospedalieri ad alta tensione. “Si lavora in condizioni logoranti, tra carenza di organico e stress cronico, in contatto diretto con l’utenza sanitaria. I rischi per la sicurezza di tutti, lavoratori e cittadini, sono evidenti”, proseguono i sindacalisti.

A rendere ancora più grave il quadro, l’assenza, secondo quanto rilevato dalle sigle, di presidi ambientali adeguati e di una corretta sorveglianza sanitaria. Viene richiesto un controllo puntuale sull’effettiva applicazione delle norme relative alla prevenzione dello stress termico, come previsto dalle linee guida di OMS, INAIL e Ministero della Salute, in particolare per i luoghi chiusi ma non climatizzati e per i lavoratori sottoposti a turnazioni eccessive.

La richiesta inviata agli organi ispettivi punta a verificare il rispetto dei limiti orari, la corretta alternanza dei turni e l’attuazione di misure organizzative coerenti con i rischi presenti. In caso di mancata risposta, Filcams e Uiltucs sono pronte ad avviare la procedura di raffreddamento, preannunciando possibili azioni di protesta.

“Non si può continuare a ignorare i diritti fondamentali di lavoratori che da anni garantiscono la sicurezza nei nostri ospedali. Non resteremo in silenzio: se non arriveranno risposte concrete, siamo pronti ad agire per tutelare dignità e salute”, concludono Accogli e Bevilacqua.

