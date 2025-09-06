Turista pugliese colpito da embolia durante immersione a Palinuro

Un turista 50enne, originario della Puglia, è stato colpito da una embolia gassosa mentre era impegnato in un’immersione subacquea nelle acque di Palinuro, nota località balneare del Cilento, in provincia di Salerno.

L’uomo ha accusato un improvviso malore durante un’immersione con autorespiratore. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118. Il sub è stato trasferito d’urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove i sanitari hanno stabilizzato il paziente e confermato la diagnosi di embolia gassosa, patologia che può insorgere in seguito a una risalita rapida in immersione. Considerata la necessità di un trattamento in camera iperbarica, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, centro di riferimento regionale per la medicina iperbarica. Le condizioni del paziente, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sarebbero stabili.

