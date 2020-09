Turista distrugge fonte battesimale Gallipoli, denunciato

Condividi

Un turista 19enne in vacanza in Salento, a Gallipoli, è stato denunciato dopo essere stato individuato come il responsabile del danneggiamento del fonte battesimale della Chiesetta di Baia Verde, distruggendola completamente. Il 19enne faceva parte di un gruppetto di giovanissimi vacanzieri provenienti dalla provincia di Ancona. Lo scorso 2 agosto il gruppetto dopo aver trascorso la notte in discoteca, aveva indossato il costume con l'intento di andare al mare e fare un bagno alle prime ore della mattina. Prima di arrivare al mare, però, uno dei ragazzi , passando dalla chiesetta all'aperto di Baia Verde, era entrato nel piccolo luogo di culto e, dopo aver tentato di buttare giù l'altare, senza riuscirvi, aveva buttato giù l'acquasantiera, rompendola in mille pezzi con il solo scopo di compiere un atto goliardico alla presenza degli altri amici vacanzieri che lo riprendevano con il cellulare. Grazie ai filmati della "bravata", poi diffusi sul web, e con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza cittadina, gli agenti del locale commissariato di polizia sono riusciti ad accertare la dinamica del fatto sino e risalire all'alloggio del gruppetto dei giovani. L'autore del reato è stato individuato nonostante lui e gli altri componenti della comitiva fossero ripartiti per Ancona il giorno dopo l'atto vandalico.