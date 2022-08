GALLIPOLI- Fortunatamente solo tanta paura per un turista bolognese capovoltosi al largo con la propria canoa al cambio repentino di vento: il 32enne è stato salvato dai poliziotti a bordo della moto ad acqua.

Attimi di tensione per il giovane in vacanza a Gallipoli che nella giornata del 19 agosto con la propria canoa ha tagliato le acque del lido San Giovanni e cambio di vento, a causa del moto ondoso del mare, si è capovolto non riuscendo a risalire in superficie. Ma i poliziotti di Gallipoli a bordo della moto ad acqua sono riusciti a salvarlo trasportandolo con loro. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite ed è stato riaccompagnato sano e salvo in spiaggia, con la canoa al seguito trainata.