Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne

I carabinieri stanno indagando su presunti abusi denunciati da una 12enne in vacanza in provincia di Brindisi. Secondo quanto riferito dalla ragazzina ai genitori, l’autore sarebbe un 18enne, già individuato e che ha respinto ogni addebito. Nei suoi confronti potrebbe essere formulata l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima.

L’episodio si sarebbe verificato sulla spiaggia di un villaggio turistico dove entrambi, vittima e presunto autore, soggiornano per le vacanze. Come previsto dal protocollo rosa, sono in corso accertamenti, inclusi quelli sanitari, per verificare la ricostruzione fornita dalla minore e raccogliere elementi utili all’indagine.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto e accertare eventuali responsabilità.

