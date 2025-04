Turismo, weekend di Pasqua da grandi numeri

BARI – Strutture ricettive piene, strade affollate, ristoranti e locali dove trovare un tavolo diventa quasi impossibile. Pasqua e Pasquetta da grandi numeri quelle che si prospettano per il capoluogo pugliese e tutta la città metropolitana. A farla da padrone è il turismo proveniente dall’estero agevolato negli spostamenti dai collegamenti aerei sul Wojtyla di Bari.

Hotel e strutture ricettive saranno pieni almeno al 70 per cento con punte dell’80 se ci si sposta in qualche zona particolare della provincia.

Intanto, secondo il portale Paytourist, il capoluogo in questi primi 4 mesi dell’anno fa già registrare circa 500mila presenze. Un numero che la dice lunga sulle prospettive per i prossimi due quadrimestri ma che soprattutto fa capire quanto la tassa di soggiorno – in vigore da fine 2023 – possa essere investita in servizi per cittadini e turisti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author