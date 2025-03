Turismo, Visit Italy: “Con promozione mirata, PIL potrebbe crescere del 4,5%”

Napoli – Il 70% dei turisti stranieri visita solo l’1% del territorio italiano, lasciando ampi margini di sviluppo per il restante 99% del Paese. È quanto emerge dalla convention “Il turismo del futuro, come avere successo tra intelligenza artificiale, overtourism e competitività globale”, organizzata nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) a Napoli.

Secondo Ruben Santopietro, CEO e founder di Visit Italy, lavorare sulla promozione delle destinazioni meno note potrebbe incrementare il PIL italiano fino al 4,5%, generando un volume d’affari di oltre 85 miliardi di euro. “Se puntassimo su una strategia di marketing efficace per collegare questi luoghi alle grandi città, potremmo creare nuove opportunità per l’intero settore”, ha dichiarato.

Santopietro sottolinea inoltre come il turismo possa diventare un volano per evitare lo spopolamento delle aree meno conosciute. “Matera è un esempio lampante: da città dimenticata a destinazione turistica di successo”. Visit Italy si pone dunque l’obiettivo di trasformare il turismo in una forza positiva, non solo per i viaggiatori, ma soprattutto per le comunità locali.

