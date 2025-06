Turismo sommerso, blitz della Guardia di finanza nella Bat

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani ha intensificato l’attività di controllo del territorio per contrastare il fenomeno degli affitti turistici “in nero”. Le Fiamme Gialle hanno messo in campo un dispositivo mirato a colpire le locazioni abusive, prive di contratto e non dichiarate al fisco, con l’obiettivo di tutelare gli interessi economici dello Stato e di garantire equità tra i contribuenti.

I controlli, svolti in particolare nel comune salinaro di Margherita di Savoia, hanno interessato numerose abitazioni private e ville spesso oggetto di affitti brevi durante la stagione estiva. I militari della Tenenza locale hanno verificato la regolarità dei redditi derivanti dai canoni di locazione e la corretta comunicazione degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza.

A guidare l’azione ispettiva è stata una mirata analisi di rischio, condotta grazie all’incrocio tra banche dati in uso alla Guardia di Finanza, elenchi comunali di strutture ricettive, informazioni acquisite sul territorio e dati disponibili online. Questo approccio ha permesso di individuare un’ampia platea di soggetti sospettati di operare irregolarmente.

Il bilancio delle attività è significativo: in sole quattro settimane, il controllo di 68 strutture ricettive ha permesso di far emergere oltre 100mila euro di redditi non dichiarati. Ma non solo. Sono state riscontrate anche gravi violazioni di carattere penale, in particolare per l’omessa registrazione degli ospiti sul portale “Alloggiati Web”, obbligo previsto dall’art. 109 del TULPS. A seguito di ciò, 53 persone sono state segnalate alla competente Autorità Giudiziaria e le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 20mila euro.

Le operazioni della Guardia di Finanza si inseriscono in un contesto economico in forte espansione: il settore della ricettività, infatti, rappresenta un pilastro per lo sviluppo dell’area ofantina, in vista anche dell’imminente anno giubilare che si prevede aumenterà i flussi turistici. Garantire legalità in questo ambito è fondamentale per promuovere una crescita armonica e competitiva, tutelando le imprese oneste da forme di concorrenza sleale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author