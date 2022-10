BARI – 3,2 milioni di euro per l’infrastrutturazione della rete dei cammini e degli itinerari culturali pugliesi. È quando metterà a disposizione la regione puglia per il nuovo progetto che prevede una serie di interventi esecutivi a partire dal 2023, e che interesseranno principalmente le aree extraurbane di vari comuni in tutte le province pugliesi e riguarderanno: la realizzazione della segnaletica, delle aree di sosta, di installazioni artistiche e di cartelli informativi e di benvenuto sulla via Francigena e lungo gli altri cammini della Puglia; il recupero di edifici pubblici per la costruzione di ostelli e la messa in sicurezza dei percorsi. Una progettualità turistica nata da poco tempo in Puglia, ma su cui c’è un’attenzione particolare per i riflessi positivi che genera sull’ambiente, sull’economia dei territori e sulla qualità della vita dei residenti, in particolare con la mitigazione dell’overtourism.