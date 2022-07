BARI – È la Puglia la meta più ambita per le vacanze. Lo rivela uno studio di Confcommercio con Swg secondo il quale la nostra regione resta la preferita per questa estate 2022, seguita da Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. bari resta la prima città visitata dai turisti in incoming, soprattutto provenienti dai paesi del nord Europa, complici i collegamenti aerei con le compagnie low cost e una incisiva campagna di marketing. Dopo di che, in molti si spostano verso Monopoli, Alberobello e il Salento. Tuttavia il nuovo picco dei contagi, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulle partenze estive degli italiani. La nostra regione è tornata sì ai numeri del 2019, quelli pre pandemici ma per questo luglio non ha fatto registrare il tutto esaurito forse complici il caro prezzo e l’inflazione.