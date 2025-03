Turismo outdoor, in arrivo 2,1 milioni per nuove aree attrezzate in Puglia

La Regione Puglia investe sul turismo outdoor con un nuovo bando da oltre 2,1 milioni di euro destinato ai Comuni, attivo da giovedì 27 marzo. L’obiettivo è realizzare aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree per caravan e parcheggi hub lungo percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici, inclusi i cammini regionali.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo e coordinata da ASSET (Agenzia strategica regionale), punta a migliorare l’infrastrutturazione e la fruibilità della rete di percorsi outdoor della Puglia, rispondendo alla crescente domanda di turismo esperienziale e sostenibile.

I dettagli del bando

Finanziato con fondi del FUNT 2023 del Ministero del Turismo, il bando è rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni pugliesi attraversati da itinerari a vocazione turistica. Ciascun ente potrà presentare un progetto dal valore compreso tra i 250mila e 1 milione di euro, con cofinanziamento minimo del 50% e contributo regionale massimo di 500mila euro. Le domande andranno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale.

Lopane: “La Puglia si conferma destinazione d’eccellenza”

“Questo intervento è un’opportunità per rafforzare l’accoglienza lungo cammini e ciclovie, ampliando l’offerta turistica della Puglia – ha dichiarato l’assessore Gianfranco Lopane –. Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento della regione come meta di riferimento per il turismo all’aria aperta, con ricadute economiche positive per i territori. Le credenziali dei camminatori sono aumentate del 48% in un anno, segno di un trend in forte crescita”.

Sannicandro (ASSET): “Un sistema integrato e sostenibile”

Per il direttore generale di ASSET, Elio Sannicandro, il progetto “punta a creare un sistema integrato in cui cammini, ciclovie e luoghi di pregio siano fruibili in modo sicuro, organizzato e rispettoso dell’ambiente. L’attenzione è rivolta anche all’interconnessione con il trasporto pubblico e alla valorizzazione paesaggistica tramite soluzioni ecocompatibili e tecniche di ingegneria naturalistica”.

Link al bando

Scarica qui il bando ufficiale

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author