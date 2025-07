Turismo: Melfi in crisi, gli albergatori chiedono una politica turistica strategica

Gli albergatori di Melfi e dell’intero Vulture-Melfese si trovano in una situazione di crescente preoccupazione. Le presenze turistiche stanno calando drasticamente e la mancanza di una politica turistica coerente sembra aggravare la situazione. Anche le visite ai musei e ai siti archeologici gestiti dal Ministero della Cultura mostrano segni di declino. Dati ufficiali ancora in attesa di elaborazione, lo conferma la Direzione Regionale autonoma Musei della Basilicata di Melfi-Venosa-Lagopesole.

Secondo le prime stime, si ipotizza un crollo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando nel 2024 i visitatori sono stati 34.734, di cui 14.008 paganti. La mancanza di iniziative volte a stimolare l’interesse dei turisti è evidente, nonostante il potenziale enorme della zona.

Il Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” è un vero e proprio tesoro. In passato ha registrato un numero di visitatori superiore a quello del museo di Matera.

Tuttavia, chi è responsabile della gestione turistica sembra non affrontare le criticità, lasciando le problematiche irrisolte. Gli albergatori, già provati dalla crisi di Stellantis e dall’indotto, si trovano ora a fronteggiare un’ulteriore difficoltà dovuta alla stagnazione del turismo. Le loro lamentele sono legittime e richiedono un’adeguata politica turistica che valorizzi il Vulture-Melfese.

Basta investire solo su alcune zone, il Vulture-Melfese è un territorio che ha sempre avuto una vocazione turistica spiccata, grazie alla presenza di numerosi siti culturali, storici e paesaggistici. L’allerta non è nuova, poiché già l’anno scorso il Centro Studi Turistici Thalia segnalava che il numero totale di visitatori nei 17 luoghi culturali statali in Basilicata era pari a quello di un anno alla Grotta Azzurra di Capri, risultando inferiore a quello registrato a Paestum o ai numeri di Pompei in appena tre giorni.

Il dato preoccupante riguarda anche la permanenza media dei turisti nelle località lucane, che in molte aree non supera i due giorni. Questo indica una mancanza di strategia nella promozione turistica, evidenziando un fallimento nella fruibilità delle offerte culturali. Sebbene Matera sia la punta di diamante della Basilicata, è anche il luogo in cui i turisti si fermano di meno, preferendo soggiornare nel Melfese e in altre aree della regione.

Con la nuova stagione turistica già iniziata, non si intravedono segnali di cambiamento. È necessaria un’azione concreta, non basta interrogarsi. Solo attraverso iniziative strategiche si potrà sperare di migliorare la situazione, mentre si attende di vedere l’impatto dell’iniziativa “Fantastico Medioevo” in termini di presenze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author