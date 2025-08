Turismo in Puglia, Ostuni cresce del 5% e punta sulla qualità

La “Città Bianca” tra i primi sei comuni pugliesi per presenze turistiche

Negli ultimi vent’anni, il turismo in Puglia ha vissuto una trasformazione profonda, con un boom di presenze internazionali e un impatto sempre più rilevante sull’economia regionale. Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione comunale di Ostuni, tra il 2005 e il 2024 gli arrivi dall’estero sono triplicati e la spesa dei viaggiatori è più che raddoppiata, contribuendo per oltre il 13% al PIL regionale.

Nel primo semestre del 2025, Ostuni ha registrato una crescita del +5% nelle presenze turistiche, pur con una disponibilità di posti letto inferiore rispetto ad altri comuni della costa adriatica. Un risultato che conferma il ruolo della Città Bianca tra le sei mete più visitate della regione, frutto di una strategia improntata sulla qualità e sulla valorizzazione del territorio.

“Non è solo una questione di numeri, ma di visione collettiva”, sottolinea l’Amministrazione. Accanto a Ostuni crescono anche Fasano, Cisternino, Locorotondo e Carovigno, grazie a una narrazione territoriale unitaria e condivisa, che fa leva su cultura, natura e autenticità. Il successo del “brand Valle d’Itria” e l’attrattività della Costa dei Trulli dimostrano l’efficacia di un modello di turismo diffuso e interconnesso.

Una delle chiavi di questa crescita è la destagionalizzazione. I mesi primaverili e autunnali, sostenuti da forti flussi internazionali (in particolare da Stati Uniti, Francia, Germania, Canada, Polonia e Argentina) stanno progressivamente superando, in termini di valore, la centralità storica dei mesi estivi.

“Meglio una distribuzione equilibrata durante l’anno che un affollamento in due mesi”, spiega l’amministrazione comunale di Ostuni evidenziando come il turismo nei mesi “lenti” offra vantaggi sia alle imprese che all’ambiente, oltre a garantire una migliore vivibilità per le comunità locali.

La sfida dei prossimi anni sarà duplice: da un lato migliorare la qualità dell’offerta e del turista, dall’altro potenziare i servizi pubblici e l’accoglienza, ampliando trasporti, mobilità sostenibile, infrastrutture digitali e spazi culturali.

“Non servono competizioni tra comuni, ma alleanze territoriali. La forza del nostro modello sta nella capacità di fare rete e di valorizzare ogni singola peculiarità all’interno di un sistema coerente”, conclude la nota del Comune di Ostuni.

