Condividi

La Puglia conquista tutto il mondo. Di noi parla anche un noto quotidiano australiano e non v'è dubbio gli ultimi due mesi siano stati molto positivi per il turismo nonostante il Covid. Se è vero che la regione rappresenta la meta prescelta per tanti turisti provenienti dall'estero e dal Nord Italia è altrettanto vero che sono diversi i pugliesi che non possono concedersi una vacanza neanche a pochi passi a causa di difficoltà economiche.