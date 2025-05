Turismo in Basilicata, boom nei ponti del 25 aprile e 1 maggio

Matera e Maratea fanno da traino, slittovia e Volo dell’Angelo sold out. Bardi esulta: “Numeri straordinari”

Il turismo in Basilicata ha registrato dati molto positivi durante i recenti ponti del 25 aprile e del 1° maggio. A evidenziarlo è il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha espresso soddisfazione per l’affluenza registrata in numerose località lucane, attribuendo i risultati all’efficacia delle politiche di promozione territoriale e all’impegno dell’Apt.

“Il numero di visitatori è la dimostrazione concreta della vitalità del nostro comparto turistico”, ha affermato Bardi, sottolineando come “le iniziative messe in campo stiano dando frutti tangibili”.

In particolare, Matera e Maratea hanno fatto segnare rispettivamente il 95% e il 60% di occupazione nelle strutture ricettive, confermandosi mete di grande richiamo per viaggiatori italiani e stranieri.

Anche località minori hanno fatto registrare numeri interessanti. A Castelsaraceno, il “ponte tibetano” ha attirato circa 1.500 visitatori, dato che rafforza la vocazione della regione verso un turismo esperienziale e sostenibile.

Grande successo anche per le proposte legate all’avventura. A Castelmezzano, la Slittovia ha venduto 8.500 biglietti in soli otto giorni di apertura, a dimostrazione dell’appeal delle attrazioni emozionali offerte sul territorio.

Anche il Volo dell’Angelo ha registrato il tutto esaurito nello stesso periodo, confermando l’interesse costante verso esperienze uniche nel loro genere.

Secondo Bardi, questi risultati sono frutto “di un lavoro costante di promozione e valorizzazione del territorio, portato avanti insieme agli operatori locali”. Il presidente si dice ottimista per il prosieguo della stagione turistica: “Il successo registrato in queste settimane è un punto di partenza per raggiungere nuovi traguardi”.

In conclusione, ha ribadito l’impegno della Regione nel rafforzare le infrastrutture e migliorare la qualità dell’offerta turistica: “Vogliamo che la Basilicata diventi una delle mete più ricercate, sia in Italia che all’estero”.

