Turismo, il successo dei borghi

Sono i borghi i luoghi dove nascono oltre il 90 per cento delle produzioni tipiche che rendono unico e irripetibile un territorio, e con esso l’esperienza del turista. Un report elaborato da Coldiretti parla chiaro: i borghi sono la meta preferita di millennials e silver. E del resto è sufficiente fare un giro in uno dei luoghi più caratteristici del Salento, come Acaya, per incrociare turisti in bici o seduti nella piazza davanti a un caffè in una mattinata feriale di primavera.

“ll successo di una vacanza – dice Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti – dipende dal cibo per il 35% e le realtà rappresentate dai piccoli comuni coniugano al meglio i prodotti tipici all’eccellenza alla bellezza dei centri storici e del paesaggio. Il turismo pugliese non è solo mare, piuttosto volano per lo sviluppo di tutto il territorio, elemento di promozione del paesaggio, della cultura e degli stessi prodotti agroalimentari locali”. Un concetto condiviso anche dai sindaci

