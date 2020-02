Turismo | Il Gruppo Editoriale Distante alla Bit di Milano

Condividi

Con oltre 1.100 espositori da tutto il mondo, BitMilano 2020 apre oggi 9 febbraio la sua 40° edizione e si appresta a confermare la propria posizione di leader tra le fiere del mercato turistico, sia in virtù delle diverse peculiarità che la contraddistinguono come la formula multitarget, sia per il ruolo di “indicatore” della salute del settore e dei nuovi trend, attribuitole non solo dagli espositori ma da tutti gli attori della filiera. L’inaugurazione è avvenuta stamattina alla presenza del Sottosegretario al Turismo. Il Gruppo Editoriale Domenico Distante è presente con una qualificata presenza di Antenna Sud, Canale 85 e Lo Jonio. Previsti collegamenti in tutte le edizioni del telegiornale e Speciali che verranno realizzati e trasmessi nell’ambito della nostra programmazione. La fiera ha aperto le sue porte al pubblico dei viaggiatori che ha così modo di scoprire le nuove tendenze e proposte, a partire dall’Italia fino alle mete d’oltreoceano. I giorni successivi, il 10 e l’11 febbraio, la partecipazione è invece riservata esclusivamente agli operatori di settore cui sono dedicate numerose iniziative volte a favorire il networking, offrire opportunità di approfondimento e incrementare il matching tra player e buyer.