Turismo, Federalberghi: “Bene Bari ma non è overbooking”

Bari – Aumenta la permanenza a Bari, strutture occupate tra il 60 e l’80 per cento ma non si tratta di un capoluogo in over booking ed è il primo test della stagione estiva in arrivo: sono i numeri di Federalberghi sul lungo weekend che porta al primo maggio. E a tirare la volata sono i voli e i collegamenti aerei, in vista di New York.

