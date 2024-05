‘Turismo di Taranto ignorato nel piano regionale’

“Che l’aeroporto di Grottaglie non sia ancora utilizzato per scopi turistici per non fare concorrenza a Brindisi è accettabile, anche se rappresenta un danno. Ma a questo danno ora si aggiunge la beffa. L’iniziativa “Puglia Easy to Reach”, promossa da Debora Ciliento. assessora regionale ai trasporti, prevede lo stanziamento di un milione di euro per collegare con bus gli aeroporti alle principali località turistiche”. Lo dichiara in una nota Giampiero Laterza, coordinatore provinciale di Assohotel Confesercenti Taranto.

“Siamo d’accordo che migliorare l’accessibilità degli aeroporti li rende più attraenti per i turisti stranieri, facilitando i loro spostamenti verso le mete di interesse. Apprezziamo il potenziamento del trasporto intermodale e l’intensificazione dei collegamenti diretti dagli aeroporti pugliesi verso le principali località turistiche tramite pullman – aggiunge -. Tuttavia, scorrendo la lista delle destinazioni servite, vediamo il Gargano, Castel del Monte, il Salento, la provincia di Lecce, ma Taranto e la costa occidentale ionica con Castellaneta, Ginosa, Laterza? E la costa orientale ionica con Leporano, Pulsano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Avetrana?”.

“Forse un milione di euro non è sufficiente? O queste zone, premiate anche con la Bandiera Blu, non fanno parte del panorama turistico pugliese? Pensate che il turismo internazionale non debba passare di qui? In realtà ci passa, nonostante le “dimenticanze” della Regione Puglia. Chiediamo quindi una revisione del piano per includere le zone della provincia di Taranto, affinché anche queste aree possano beneficiare dell’iniziativa regionale”, conclude Giampiero Laterza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author