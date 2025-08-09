Turismo, Caizzi: “Puglia tra le più moderate nei prezzi di luglio”

Il vicepresidente di Federalberghi: “Albergatori professionali e lontani dagli eccessi, ma manca sostegno concreto della Regione”

In un’estate, quella del 2025, segnata dalle polemiche sul caro turismo, la Puglia si distingue per la moderazione dei prezzi di pernottamento, una buona percezione come destinazione e un tasso di occupazione soddisfacente sulle Ota (Online Travel Agency). Lo evidenzia Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari-Bat di Federalberghi, commentando i dati diffusi dal Ministero del Turismo e raccolti nel dossier Come va il turismo in Italia, aggiornato al 29 luglio 2025 da Data Appeal.

A luglio, il prezzo medio per notte in Puglia è stato di 134,25 euro, al di sotto della media italiana di 156,20 euro. La regione si colloca così al 13° posto nella classifica delle 20 regioni, guidata dalla Provincia Autonoma di Bolzano (313 euro), dalla Provincia Autonoma di Trento (198 euro) e dal Veneto (190,65 euro).

«Questi dati ci consegnano un sistema ricettivo sempre più maturo e professionale – sottolinea Caizzi -. Poche improvvisazioni, molta programmazione e buona preparazione digitale ci hanno evitato eccessi come friselle a 17 euro o servizi collaterali a prezzi spropositati».

Caizzi ha però rimarcato la mancanza di un sostegno concreto da parte della Regione Puglia: «Questo lavoro di crescita è stato realizzato tutto sulle nostre spalle, con un accompagnamento quasi impercettibile da parte dell’ente che dovrebbe coordinare il segmento turismo. L’Agenzia regionale si è limitata alla promozione, anche con ingenti investimenti, ma costruire destinazioni non può ridursi a pagare pubblicità come il maxi ‘It’s time to discover Bari’ a Times Square».

