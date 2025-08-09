9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Turismo, Caizzi: “Puglia tra le più moderate nei prezzi di luglio”

Dante Sebastio 9 Agosto 2025
centered image

Il vicepresidente di Federalberghi: “Albergatori professionali e lontani dagli eccessi, ma manca sostegno concreto della Regione”

In un’estate, quella del 2025, segnata dalle polemiche sul caro turismo, la Puglia si distingue per la moderazione dei prezzi di pernottamento, una buona percezione come destinazione e un tasso di occupazione soddisfacente sulle Ota (Online Travel Agency). Lo evidenzia Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari-Bat di Federalberghi, commentando i dati diffusi dal Ministero del Turismo e raccolti nel dossier Come va il turismo in Italia, aggiornato al 29 luglio 2025 da Data Appeal.

A luglio, il prezzo medio per notte in Puglia è stato di 134,25 euro, al di sotto della media italiana di 156,20 euro. La regione si colloca così al 13° posto nella classifica delle 20 regioni, guidata dalla Provincia Autonoma di Bolzano (313 euro), dalla Provincia Autonoma di Trento (198 euro) e dal Veneto (190,65 euro).

«Questi dati ci consegnano un sistema ricettivo sempre più maturo e professionale – sottolinea Caizzi -. Poche improvvisazioni, molta programmazione e buona preparazione digitale ci hanno evitato eccessi come friselle a 17 euro o servizi collaterali a prezzi spropositati».

Caizzi ha però rimarcato la mancanza di un sostegno concreto da parte della Regione Puglia: «Questo lavoro di crescita è stato realizzato tutto sulle nostre spalle, con un accompagnamento quasi impercettibile da parte dell’ente che dovrebbe coordinare il segmento turismo. L’Agenzia regionale si è limitata alla promozione, anche con ingenti investimenti, ma costruire destinazioni non può ridursi a pagare pubblicità come il maxi ‘It’s time to discover Bari’ a Times Square».

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

L’estate di Aeroporti di Puglia conta 25mila transiti al giorno

9 Agosto 2025 Antonella Fazio

Codacons: “Balneari facciano esame coscienza e riducano listini”

8 Agosto 2025 Redazione

Caro spiaggia, Assobalneari: “Esistono stabilimenti per tutte le tasche”

8 Agosto 2025 Redazione

L’Italia si conferma tra i leader del turismo nel Mediterraneo

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Spiagge deserte, Gassmann attacca: “Avete esagerato coi prezzi”

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

AQP, bilancio di genere: più donne in azienda e in ruoli apicali

7 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

9 Agosto 2025 Redazione

Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Ferragosto Sicuro. Confsal: “Angeli della strada in prima linea per sicurezza”

9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Potenza: dai cons. comunali di opposizione una strategia per il centro storico

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro