TURI – Il sinfonismo verdiano protagonista della dodicesima edizione del Festival del Belcanto, consueto appuntamento con la lirica promosso dall’associazione “Chi è di scena?!” e ospitato nel cuore del centro storico di Turi dall’1 al 3 agosto. Si comincia lunedì 1 agosto, in piazza Gonnelli, con la partecipazione del cultore di storia locale Tino Sorino, autore di due saggi su Nino Rota. Seguiranno l’assegnazione del Premio Belcanto e le soprano Angela Lomurno e Valentina De Pasquale che si esibiranno in alcune arie da camera verdiane accompagnate dalla pianista Rossella Perrone. Mercoledì 3 agosto invece, in piazza Colapietro, sarà allestito “Ti racconto Rigoletto” per la regia di Giandomenico Vaccari. Palazzo Marchesale Venusio farà da scenografia all’inedito racconto coniato e interpretato dallo stesso Vaccari, dei tre atti del dramma verdiano con alla conduzione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese Ferdinando Redavid.