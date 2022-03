TURI – La sindaca Tina Resta si è dimessa. Con una lettera protocollata questa mattina la prima cittadina ha annunciato le sue dimissioni. In una nota, inviata alla prefetta di Bari Antonella Bellomo si legge che “Gli ultimi avvenimenti non hanno potuto che farmi prendere atto dell’assenza delle condizioni politiche atte a consentirmi di continuare a svolgere con serenità un compito che avrebbe richiesto il massimo dell’impegno da parte di tutti”. La nota poi continua evidenziando i dissidi nella maggioranza: “Il quadro politico che si è determinato – continua – ha annullato ogni mio possibile ulteriore sforzo finalizzato a raggiungere un accordo politico tra le parti per continuare il mio mandato. Ritengo moralmente inaccettabile dover costantemente riconquistare il pieno mandato conferito dagli elettori, avversato da continui attacchi governati da logiche che non voglio e non posso accettare”. Come da prassi ci saranno 20 giorni per ritrovare l’intesa o concludere anticipatamente il mandato cominciato nel 2019.