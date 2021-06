Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente frontale ché si è verificato poco fa sulla strada provinciale che collega Turi a Putignano. Per cause ancora da accertare un furgone e una vettura non sarebbero riuscite ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

Foto: Vivilastrada