28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

Giovanni Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

TURI (BA) – Un vero bagno di folla nel centro di Turi per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo. Circa trentamila persone hanno affollato la piazza centrale del paese, emozioni, fede e tradizioni in un intreccio che ha celebrato il Santo patrono.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Orecchietta gate, Bari vecchia dopo sequestri: “L’America è finita”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, rissa in piazza Battisti tra stranieri

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari – Rifiuti, 41 sindaci della Città metropolitana chiedono lo stato di emergenza

27 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Bitonto, agricoltore trovato morto con ferita alla testa: disposta l’autopsia

27 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

27 Agosto 2025 Antonio Celeste