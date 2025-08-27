Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

TURI (BA) – Un vero bagno di folla nel centro di Turi per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo. Circa trentamila persone hanno affollato la piazza centrale del paese, emozioni, fede e tradizioni in un intreccio che ha celebrato il Santo patrono.

