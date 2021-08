Turi | Aperto il Festival del Belcanto

Si è aperto con la consegna del premio Belcanto 2021 al Soprano Carmela Apollonio il Festival del Belcanto, in programma a Turi fino a sabato prossimo. L’artista si è esibita sul palco di piazza Antico Ospedale assieme ai suoi allievi nella prima delle tre serate dedicate al canto lirico organizzate dal direttore artistico Ferdinando Redavid e dall’associazione Chi è di scena. L’autore scelto per questa edizione è Pietro Mascagni, a cui questa terra di lacrime, di speranze, di sogni e di mare, ha, in qualche modo, ispirato numerose composizioni negli anni in cui era direttore dell’orchestra di fiati di Cerignola (FG).

La manifestazione proseguirà con il prologo dell’opera più nota di Mascagni, Cavalleria Rusticana, con Antonio Stornaiolo, Teresa Ludovico e Cesare Orselli e sabato con l’opera Cavalleria Rusticana, diretta da Luciano Cannito, professionista di fama internazionale, attualmente direttore artistico della Compagnia Centro di danza Balletto di Roma.