Turco: “Senato boccia emendamenti del M5S per Taranto”

Il Senato ha respinto integralmente gli emendamenti presentati dal senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, nell’ambito della conversione in legge del decreto n. 5 del 30 gennaio 2025, relativo al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico.

Le proposte del M5S miravano a garantire un futuro industriale sostenibile per Taranto, eliminando le fonti inquinanti e introducendo misure come l’abolizione dello scudo penale, la valutazione d’impatto sanitario (Viias), il ripristino del fondo per le bonifiche e la riduzione dei limiti degli inquinanti. Inoltre, Turco aveva avanzato richieste specifiche per la città e i lavoratori, tra cui incentivi all’esodo per gli ex dipendenti Ilva, tutele per i lavoratori esposti all’amianto, sostegno alla mitilicoltura e la creazione di un Museo industriale dell’acciaio.

La bocciatura da parte della maggioranza di centrodestra ha suscitato la dura reazione del senatore pentastellato: “Assistiamo ancora una volta al menefreghismo con cui questa maggioranza tratta Taranto. Il governo sta preparando un ‘pacco’ per la città, svendendo l’industria siderurgica senza garanzie ambientali, sanitarie e occupazionali”, ha dichiarato Turco.

Il senatore ha poi denunciato la mancata attenzione verso i lavoratori ex Ilva esposti all’amianto e la totale assenza di interventi per la filiera della mitilicoltura, settore simbolo di Taranto, che rischia di scomparire per l’inerzia del governo.

Tra le misure proposte e bocciate figurano

• 200 milioni di euro per incentivi all’esodo dei lavoratori ex Ilva;

• 10 milioni di euro per indennità e riconoscimenti contributivi ai lavoratori esposti all’amianto;

• 5 milioni di euro a sostegno della mitilicoltura tarantina;

• 12 milioni di euro per la creazione di un Museo industriale della produzione dell’acciaio.

Il mancato via libera a questi interventi rappresenta, secondo il M5S, l’ennesima occasione persa per Taranto e i suoi cittadini.

