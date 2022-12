Turco: ‘Se Meloni vuole ex Ilva verde, a che serve scudo penale?’

“La premier Meloni ha dichiarato in maniera al quanto ingannevole che con il suo governo la fabbrica ex Ilva di Taranto diventerà “una grande acciaieria verde”. Forse la presidente Meloni dovrebbe spiegare ai tarantini il perché ha reintrodotto l’immunità penale se le sue intenzioni sono queste”. Così, in una nota, il senatore tarantino Mario Turco, vicepresidente del M5s.

“Il ritorno dello scudo penale getta ombre sulle reali intenzioni del governo anche perché nel 2023 dovrebbe giungere a conclusione il piano ambientale, dopo innumerevoli rinvii – prosegue Turco -. Il segnale di reintrodurre una zona franca di impunità penale che il MoVimento 5 Stelle ha tolto restituendo la legalità, va nella direzione opposta”.

”Come al solito, la Meloni tenta di costruire castelli di cartone, dimostrando di non conoscere la realtà del contesto industriale, i contenuti della sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per disastro ambientale, le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti umani, la procedura di infrazione per mancato rispetto della direttiva europea 75/2010, tutt’ora in corso, le raccomandazioni dell’Organismo mondiale della sanità che chiede la riduzione e revisione dei livelli degli inquinanti”, conclude Mario Turco.

