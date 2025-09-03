Tumori testa-collo, “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”

Screening gratuiti dal 15 al 20 settembre in oltre 140 centri italiani e uno in Albania

Dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola persistente, difficoltà nella deglutizione, gonfiore al collo o sanguinamenti nasali: sono alcuni dei sintomi che, se durano più di tre settimane, non devono essere sottovalutati. A ricordarlo è l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC ETS), che anche quest’anno promuove la Make Sense Campaign, iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai tumori testa-collo, il settimo più diffuso in Europa.

Dal 15 al 20 settembre, oltre 140 centri italiani e uno in Albania offriranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione, sotto il motto “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”. L’obiettivo è favorire la prevenzione e ridurre i ritardi nella diagnosi, spesso dovuti alla somiglianza dei sintomi con comuni disturbi stagionali.

Nei pazienti in cui il tumore viene individuato in fase iniziale, la sopravvivenza supera l’80-90%, in assenza di interessamento linfonodale. Nel 2022 in Italia sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con prevalenza negli uomini (7.050) rispetto alle donne (2.700). Complessivamente, circa 57.900 persone convivono oggi con questa patologia.

I principali fattori di rischio, in particolare per i tumori del cavo orale, della laringe e dell’orofaringe, sono il consumo di tabacco e alcol, responsabili del 75% dei casi. Altri elementi di rischio sono la cattiva igiene orale e una dieta povera di frutta e verdura.

La campagna vuole quindi sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della diagnosi precoce: seguire la semplice regola 1×3 può salvare la vita.

