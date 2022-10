LECCE – “I tumori infantili e la prevenzione possibile” sono stati al centro del XV Corso di aggiornamento “Ambiente e Salute”, organizzato dalla Lilt di Lecce presso la sede dell’Ecotekne in collaborazione con l’associazione “Lorenzo Risolo”. Prevenzione, sane abitudini di vita e cura dell’ambiente, sono le azioni principali da mettere in campo per contrastare i tumori, hanno sottolineato gli esperti, tra cui il professor Silvio Garattini, autorità riconosciuta a livello mondiale nel campo della medicina e della ricerca. L’incidenza dei tumori infantili è ancora alta in Puglia, circa il 20% in provincia di Lecce e a Taranto supera il 30% per questo, evidenziano gli esperti, servono anche politiche che mettano al centro la ‘Salute dell’Ambiente’.