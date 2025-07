Tumore prostatico, Lecce prima in Puglia a usare il farmaco Pluvicto

Si tratta di una terapia radiometabolica mirata di ultima generazione a regime ambulatoriale e senza ricovero

Nel reparto di Medicina nucleare dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, un paziente è stato sottoposto alla somministrazione di Pluvicto, una nuova terapia destinata al trattamento del carcinoma prostatico metastatico resistente. Si tratta del primo caso in Puglia in cui viene utilizzato questo farmaco, interamente rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

Pluvicto (177Lu-PSMA) è una terapia radiometabolica mirata di ultima generazione. Il suo meccanismo si basa sulla combinazione di una molecola radioattiva con una proteina in grado di riconoscere selettivamente le cellule tumorali, riducendo così i danni ai tessuti sani. Si tratta di un approccio cosiddetto teranostico, che unisce diagnosi e terapia in un percorso personalizzato.

Il trattamento, effettuato nella struttura diretta dal dottor Angelo Mita, avviene in regime ambulatoriale e non prevede il ricovero. Dopo la somministrazione, i pazienti vengono tenuti in osservazione per circa sei ore, al termine delle quali possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio.

L’impiego di Pluvicto è indicato per pazienti con tumore prostatico avanzato, non più rispondente alle terapie ormonali tradizionali. La disponibilità del farmaco presso il Vito Fazzi rappresenta un passo significativo nella presa in carico dei pazienti pugliesi.

“L’attivazione di questo trattamento presso la nostra struttura rappresenta un importante traguardo per la sanità pugliese e un’opportunità concreta per i pazienti del territorio, che potranno accedere a cure innovative senza la necessità di spostarsi fuori regione”, ha dichiarato il dottor Luca Luongo, dirigente medico responsabile della terapia radiometabolica.

