TUGLIE – Incidente mortale alle prime luci del giorno in Salento. La tragedia si è consumata alle 6:30 sulla strada provinciale 43 che collega Parabita a Montegramma. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo di 20 anni, al volante di una Renault Clio, è uscito fuori strada con l’auto morendo sul colpo dopo aver impattato contro un albero. Sembrerebbe un incidente autonomo, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. La salma è stata portata presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, il mezzo è stato posto sotto sequestro. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono intervenuti i Carabinieri. Per la pulizia dell’arteria stradale è intervenuta la ditta Lc sicurezza stradale e ambientale.